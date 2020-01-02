與郭晉安家嘈屋閉　譚凱琪聲線嬌俏惡唔出樣

無綫新劇《失憶24小時》正在趕拍中，郭晉安與譚凱琪在荔枝角一間日本餐廳取景，拍攝回憶初相識時的甜蜜情景，飾演壽司師傅的郭晉安為譚凱琪炮製壽司傳情，為劇集留鬚多月的他還徹底剃掉，耳目一新。

譚凱琪很享受拍談情戲，她笑說：「拍嗰陣都好冧滋滋，可以好好享受被溝嘅過程，覺得呢場咁甜蜜，其他都係鬧佢多，成日要用力狠狠地去鬧，要學吓好好運用嗰度氣，鬧得嚟又唔走音，又唔會過火，依家拍完就拿捏得好啲。（男朋友會唔會開始受罪？）我平時好少鬧人㗎，哈哈！」郭晉安笑說：「佢鬧人好似啲日本女仔，把聲好嬌俏，唔會難受。」

讚情節寫實

郭晉安在劇中留鬚示人，到尾聲終可剃鬚，譚凱琪笑說：「係喎，專注望住你對眼做戲，依家先留意到，乾淨咗好多，哈哈。」郭晉安笑說：「你唔覺得好似同咗第二個人拍咩？最開心係我個女，佢好期待我剃鬚，唔鍾意留鬚。」郭晉安又指劇集煞科後將會放假休息，不過有點捨不得：「套劇好寫實，經濟好嘅時候夫妻之間冇乜問題，經濟唔好就好多拗撬，呢啲亦係社會寫照，好鍾意呢段戲。」