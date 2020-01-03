與紅姐千嬅爭視后　李施嬅16年來最後一撃

今年台慶頒獎禮「視后」之爭競爭激烈，最微妙是三位大熱門李施嬅、惠英紅與楊千嬅皆與無綫沒有經理人合約關係，沒有「親屬」優勢下更加勢均力敵。不過，李施嬅雖然已經離巢，但亦飲水思源，覺得自己是在無綫「出世」，仍然是無綫的「親生女」。

入行16的李施嬅憑着人氣劇《金宵大廈》一人分飾兩角Alex及Coco的精湛演出，獲網民封為「民間視后」，在12日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2019》有望再下一城，與影后惠英紅、楊千嬅力爭「視后」寶座。李施嬅受訪時直言因觀眾支持令她有信心攞獎，由過往陪跑到有機會問鼎，覺得像奇迹一樣，發夢也沒有想過。在頒獎禮還未「開齋」的她笑說：「我連《飛躍進步獎》飛咗五年都飛唔起，以前點敢諗攞視后，離開TVB我已經對獎項放低咗。《金》係2019年一個奇迹，我好似發緊夢咁。提名年年有，但係今年有啲唔同，係最有信心、機會最大嘅一年，但對手亦都係最強。」

被封為「民間視后」

李施嬅對被封為「民間視后」感到很有愛，但不認為外間指無綫欠她一個獎項，她說：「唔覺得TVB欠咗我任何嘢，我有嘅嘢都係TVB畀我。」今年視后大熱皆非「親生女」令形勢變得勢均力敵，她說：「今年幾特別，未試女主角熱門都唔係「親生女」。不過，我覺得我係「親生女」，因為我係喺TVB出世，依家只係離鄉別井去咗外地工作啫。我係喺TVB長大， 呢度係我屋企，如果得到爹哋、媽咪認同畀呢個獎我，對我嘅演藝生涯嚟講係一件圓滿嘅事。」

曾在歐美憑微電影獲封雙料影后的李施嬅，去年再憑加拿大劇集《血與水》第三季競逐有「加拿大奧斯卡」之稱的《2019年加拿大銀幕獎》女配角獎，燃起她心中團火信心大增。李施嬅透露已落實在二月尾開拍新一季，更「升呢」孭飛做主角，她說：「拍咗差唔多30套劇，都係第一次自己個名行先，覺得好榮幸。」

神一般的對手

李施嬅講到「視后」兩大競敵影后惠英紅與楊千嬅，她形容兩人是神一般的對手，謙稱演技不能跟她們相提並論，唯一優勢是一人分演兩角發揮較大，但能否得獎，最終要看觀眾口味，李施嬅說：「佢哋都好勁，我當然想攞獎，但如果係佢哋攞都係實至名歸，兩個都係我好尊重嘅演員，千嬅係一個好演員、好媽媽、知道佢好勤力、好捱得，工作態度好值得敬重。紅姐嘅專業態度令我覺得同佢一齊角逐，已經係我嘅榮幸。」

場地：Hyatt Centric

服裝：J'Sister

髮型：Jay@HAiR

首飾：NoBeing