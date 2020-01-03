東方日報C1：濱崎步離奇生仔經手人成謎

經歷過兩段失敗婚姻的日本樂壇天后濱崎步，昨日凌晨自爆去年底「誕天使」做媽咪，震驚藝能界！BB生父身份成謎，令網民翻出多個嫌疑人物，去年與她搞母子戀的20歲小鮮肉舞蹈員荒木駿平，成最大嫌疑經手人。不過，步姐去年一直有開工見人，卻未有大肚迹象，令網民質疑她找代母產子！

現年41歲的日本樂壇天后濱崎步，2000年代憑潮爆形象紅遍亞洲，被封潮流教主。經歷過兩段失敗婚姻的她，昨日凌晨在收費歌迷網站自爆未婚誕B榮升媽咪，她寫道：「去年底，我誕下天使成為媽媽了。雖然很多時候，我因還未能兼顧工作及照顧孩子而感到失落，但為了這個孩子的人生與未來，希望大家能靜靜地守護我們。」其母亦在社交網上載一張以日文寫下「謝謝」的相片祝福女兒成為人母，感慨表示「人生啊，一路走來盡是童話。」、「希望2020年對於在世的我們來說，所有事情都會變得開心。」步姐雖然沒有公布BB性別及爸爸的身份，但當地傳媒指她於去年11月誕下男嬰，經手人是比她年輕的圈外人，但兩人今後無意結婚。

有要守護的人

BB爸爸的身份成謎，自然惹來各方揣測，去年與她傳出母子戀、年僅20歲的小鮮肉舞蹈員荒木駿平成為最大嫌疑人物。事有湊巧，昨日凌晨荒木亦更新Instagram上載星星圖片，雖然沒有提及步姐的名字，但留言說：「2019年，這一年是至今度過的時間與將來的人生中，最重要而珍重的一年。」又揚言2020年比起自己，會更珍惜及守護重要的人，抱着責任感而行動，令傳聞甚囂塵上。

又唱又跳搵代母？

近年步姐體形時肥時瘦，前年一度發福似足大媽，近一年卻又清減不少。去年5月至8月她舉行巡唱時，依然又唱又跳未有大肚迹象，故有網民質疑她搵代母借肚生B，紛紛在其社交網尋找她疑似大肚的蛛絲馬迹。去年6月步姐依然上載穿短裙及斗零踭鞋的相片，10月她則穿鬆身衞衣與男性好友浸足浴，令人難以分辨她是否有喜。11月初，有雜誌拍到「圓碌碌」的步姐現身美容院，但同月底她又火速收身，穿上貼身衫晒脹爆上圍綵排，推斷已於11月期間誕下男B。除夕晚她更以弗爆狀態演出倒數騷，期間還一度在台上跌倒。下月她又展開新一輪日本巡唱，落力搵奶粉錢。

此外，步姐去年8月出書公開與其有過一段情的55歲avex社長松浦勝人，昨日被爆於2016年與結婚13年、貌似步姐的38歲前模特兒老婆畑田亞希低調離婚。

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