五月天2020訴心聲　阿信公布派利是地點

「亞洲第一天團」五月天在2020年首天的演唱會上，石頭先和歌迷開個小玩笑，「新年快樂，許了願望多體諒少抱怨，但我今天很想抱怨，為甚麼新年的第一天你們聲音這麼小？開玩笑其實你們聲音很大。」

瑪莎感謝歌迷新年的第一天留給五月天，冠佑則透露曾有年中斷與歌迷跨年的紀錄，那天心裏感覺空虛，並將台下歌迷稱為「家人」：「所以在心裏許下一個願望之後每一年跨年跟你們一起，因你們就是我們的家人，希望五月天『家人』們玩得開心。」阿信立即打趣說：「聽到冠佑叫大家『家人』，農曆年就是要跟『家人』過，冠佑就在東三門發紅包。」冠佑隨即大喊太俗氣，表示歌迷是需要精神慰藉。

阿信說：「今天風和日麗還有月亮，而我們心裏也有月亮，多麼開心多麼感動，在2020年的第一刻和你們一起唱歌，我永遠會記得永遠不會忘。」提及跨年騷唱到凌晨近一點，瑪莎說：「昨天散場經過機捷，機捷的工作人員直接唱《憨人》，他獲得的掌聲比五月天還多。」阿信即講笑叫工作人員來這唱，交通指揮就交給五月天。

嘉賓白安特別選唱五月天創作的《彩虹》，在一年之初特別選唱和迷你專輯《44天》中的備受歡迎的《所愛之初》，以及《是甚麽讓我遇見這樣的你》，清澈的噪音療癒人心。

回味藍色三部曲，回顧與歌迷的「第一天」與歌迷創下了多個紀錄。2007年曾創下演藝史上簽名會時間最早以及簽最久的紀錄，當時從凌晨12點多簽到早上10點多，足足簽了10個小時，因為場地只借到凌晨6點，但歌迷還排長長人龍，因此帶着歌迷移師到後面工地旁，繼續簽下去。隔年他們在台大綜合體育館舉辦近五個半小時的《突然很想見到你》演唱會，從黑夜唱到天明，與歌迷迎接第一道曙光，劉若英、品冠、強辯、王力宏更輪番助陣。