2個月後生B　楊思琦陪阿豬媽跳K-Pop牙煙

藝人楊思琦早前到韓國取景拍節目，當時已懷有身孕的她瞞住全世界，還與一班美魔女大跳K-Pop舞，認真牙煙！現時距離「卸貨」僅剩約兩個月，肚大如籮的她直言未能負荷，無時無刻有睡意之餘，舊患亦不時令身體痠痛，幸每晚獲囡囡按摩紓緩，令她甜在心頭。

2001年港姐冠軍楊思琦，最近為ViuTV節目《香港親善小姐》擔任主持，分享當年選美難忘事，還走訪首爾了解當地文化，她透露今次內容均是自由發揮，對白全是即興，好讓觀眾認識真實的她。

於當地逗留9天，期間她見識了美魔女跳舞團體，成員年紀均40歲以上兼已為人母，但身體卻如20多歲，為了展現對舞技的追求，她們每日訓練5小時，思琦亦即席跟她們學習舞步，不過原來當時她已懷孕5個月，卻未有告知劇組，頂硬上完成劇烈舞步，她說：「真係好難忘，我係去到先知要跳，惟有就住跳，好在後來順利完成，因為唔想影響進度，覺得自己好大膽，媽咪事後知道都擔心。」

她此行還到一個如監獄設計的酒店體驗，笑言此構思用作給都市人調節日常壓力，雖然於僅得70呎的房間，放下所有電子產品，並在內逗留45分鐘，但已令她印象深刻。

重咗30磅

現已懷孕8個月的她，預計BB將於農曆新年後出世，她指現時身體狀況不俗，只是肚皮非常大及容易疲倦，她說：「我骨架細，行路有啲吃力，似攬住包米，行太快會扯住，依家重咗30磅，上一胎個Size冇呢個咁勁，最辛苦係舊患腰骨好痠！（老公同個女幫手按摩？）好難搞，真係唔可以用言語形容，惟有瞓覺成日轉唔同位置，準備好多枕頭。（抽筋？）有，家姐（指大女）會幫手按，好乖。（兩個夠晒數？）夠晒。」她坦言未有為生B設下停工Deadline，認為若有工作能應付，時間又不太長，也不介意接。

對於有謂一孕傻三年，思琦自嘲向來記性差：「依家好多時會突然唔記得嘢。（生完休息幾耐？）坐足月，暫時未有特別規劃。（改名？）未諗，睇吓出嚟感覺點先。（老公多啲時間照顧你？）冇額外要求。」談到一直未有談及老公背景，她表示想留一點私隱，故未有計劃公開。

場地：馬可孛羅香港酒店

化妝：Jessica Chan

髮型：Chris Cheng @ IL Colpo