4人陣容演出！Big Bang落實4月赴美出席音樂節

韓國天團Big Bang前成員勝利經營的夜店今年爆出連串醜聞，他於3月宣布結束13年的演藝生涯，離開Big Bang，而涉嫌於2016年10月吸大麻而被判監10個月及緩刑兩年的成員T.O.P於今件7月正式退伍，隊長G-Dragon、太陽與大成亦於10月及11月完成兵役，不少粉絲都期待4人陣容的Big Bang快些回歸樂壇，今日就有消息指他們已落實出席4月在美國加州舉行的科契拉音樂節（The Coachella Valley Music and Arts Festival）。

所屬的YG事務所今日透露Big Bang收到科契拉音樂節的邀請，而音樂節將於4月10至19日在加州印第奧舉行。主辦方今日亦透過官方社交網公開演出陣容，Big Bang將作為YG事務所的代表，在4月10及17日在音樂節擔任表演嘉賓，除了Big Bang之外，美國饒舌歌手Travis Scott、R&B男歌手Frank Ocean、名DJ Calvin Harris及女歌手Lana Del Rey亦將出席音樂節。

另外，大成今年7月被爆他持有的江南物業內有人經營安排性買賣的非法娛樂場所，當時大成澄清自己並不知情，但就為管理不善道歉，警方今日表示已經以涉嫌無牌經營娛樂場所、違反食物衛生法及安排性買賣等向檢方提出不拘留起訴56名業主及店主的建議，而警方指未有發現大成包庇非法娛樂場所的證據，所以建議不起訴大成。