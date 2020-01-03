為擔正電影唱主題曲　李靖筠壓力大到崩潰

樂壇新人李靖筠（Gladys）在《新城勁爆頒獎禮2019》及《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》均奪得新人獎，踏入新的一年即推出新歌《高攀愛》，亦是賀歲電影《我的筍盤男友》主題曲，Gladys除擔崗電影女主角阿寶，更首次為電影創作主題曲。

無法駕馭澎湃配樂

Gladys坦言錄音時有壓力唱到崩潰，發現自己無法駕馭澎湃的配樂，但在錄音的過程當中，她漸漸地更認識阿寶這個角色，以及她的愛情故事，彷彿感受到她的感受，放下繃緊的情緒後，終於順利完成錄音，並製作出這首Gladys亦十分滿意的作品。

成為角色情感出口

《高攀愛》是Gladys在拍攝《我》時，聯同Pandora樂隊主音Tony Huen及Fabel的Jimmy合力製作，並以此歌作為對戲中所飾演的角色的一個情感出口。Gladys於戲中飾演賣臭豆腐的阿寶，她笑指阿寶的性格跟真實的她大相逕庭，戲中的阿寶性格單純，正正因着她的天真和率性，所以認真看待愛情，在關係當中投放了百分之二百的努力。現實中的Gladys也被她這股相信愛情的傻勁打動，因此在創作的過程中，她構思以一個經歷「分開、重遇、相愛」的愛情故事作為歌曲軸心，希望寫出一首甜蜜又虐心的主題曲。

導演合力操刀填詞

為了提升《高攀愛》的故事完整性並與電影情節更貼近，歌詞由填詞人張楚翹及電影導演葉念琛操刀。Gladys指張楚翹擅寫愛情，葉念琛亦為歌曲加入不少電影元素，其中一個最令Gladys印象深刻的，便是導演所提出的「雪山和臭豆腐」比喻。女主角阿寶和男主角馬奮不論身份地份或家庭背景，均有着差天共地的距離，就好像「在雪山不會賣臭豆腐，有臭豆腐的深水埗不會下雪」一樣。填詞人和導演於歌詞加入類近的元素，務求令歌曲更加「愛到入骨、痛到入心」。