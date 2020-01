藝人胡子彤與香港游泳代表歐鎧淳拍拖三年,上月女方突然被爆「轉呔」暗撻本地女籃球員倪碧賢,同日歐鎧淳喺社交網發文承認同胡子彤已分手。事件發生之後,胡子彤一直未有發聲,直至尋晚深夜,佢喺社交網上載跟一班朋友為朱鑑然慶生嘅相片,當中包括游學修、朱鑑然以及吳肇軒,相中見胡子彤身穿黃色衞衣,笑容滿面,聚會上壽星仔朱鑑然更被掟蛋糕,十分盡興!其後胡子彤仲留言:「Happy to have you guys!(很開心有你們!)」睇嚟佢有朋友嘅陪伴,已逐漸走出分手陰霾!