音樂舞台劇添食　王梓軒爆卡士大執位

歌手王梓軒去年演出由劉松仁籌備多年的音樂舞台劇《利瑪竇》叫好叫座，明天舉行part 2，加開8場！今次添食，內容改了不少，對他梓軒來說亦有一定難度：「今次有啲壓力嘅，因為今次綵排同我之前個演唱會疊住，相對我就少咗好多排練時間，但大家都會expect好大嘅進步，因為係重演，上次係學習，今次會有一個更好嘅演繹，幸好成個team都充滿正能量，的確我同陳潔儀及其他對手嘅默契都好咗好多，期待今次嘅演出能夠帶畀觀眾一啲正面嘅信息同愛。」

梓軒透露更換了三成幾嘅卡士：「本身個卡士有成50人，換咗咁多人，其實好多嘢都要重新排過，藉住我哋重新排過嘅過程，我哋都希望可以改良，上次係首演，好多都係僅僅夠時間搞掂……雖然故事大綱係冇改，但係長度、對手嘅關係上都有幾大改動，我覺得有進步係好，都好感激成個團隊嘅努力。（記對白有冇難度呢？）上次演過一次，嗰啲好難明嘅古文、外語、拉丁文，之前做咗功課，冇咁難拿捏，反而今次長篇嘅獨白，我又搵到啲新嘅演繹，一來熟咗，二來自己又多咗感受，所以難處唔一樣，唔係在於背誦，而係發掘生活有關嘅事情，希望今次可以貼近觀眾多啲。」飾演利瑪竇的他每晚都要黐鬚演出，因為膠水黐得好實，每次卸妝都扯到他好痛，頸都紅到一撻撻，但他堅持忍受痛楚。