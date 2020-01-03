2019無憾！許廷鏗唔心急奪金：仲有進步空間

歌手許廷鏗（Alfred）今日出席電台活動，提到他日前在叱咤頒獎禮中獲男歌手銅獎，他稱當晚很難得跟大碟的創作團隊一齊食飯慶祝，並跟好友鄭欣宜和鄧小巧視像，他笑言：「原本想去第二場（慶祝活動），但年紀大，踩一晚夜要還番三晚，所以冇得博。」Alfred重提當日跟同是《超級巨星》出身的歌手鄧小巧互相揭曉獎項，心頭一熱：「想起當年參賽嘅畫面，佢當年只係一個公仔麵頭嘅平民女生，依家成為女歌手銀獎，而且冇人覺得佢係唔值得攞呢個獎，我當場為佢歡呼。我知佢當時內心係忐忑，想我有更好嘅位置。」

入紙申請開紅館騷

Alfred坦言不止小巧，很多網友都想他奪得男歌手金獎，不過他自認還有進步空間，亦不心急，當是累積分數。另外，他坦言有意今年再在紅館開個唱，並已入紙申請，笑言若申請成功要開始減肥，他又提起去年準備紅館個唱時外公去世，當時他對着公公相片承諾會做場好騷給對方：「做騷時婆婆喺後台，佢代公公封咗封利是畀我，當係佢陪我做騷。2019年冇乜後悔同遺憾，呢個係大過咩顏色嘅獎項，因為有個空間畀我去多謝我公公。」