李麗珊自爆曾畀粉絲騷擾　靠結婚「擺平」

歌手李麗珊（Lisa）在唱片鋪舉行簽名會，笑言準備了十幾枝簽名筆幫粉絲簽名，又表示粉絲很早已來排隊，大讚他們很有心，之前有些粉絲又會帶備自家煲的涼茶、公仔等送給她，她笑言：「以前會送好多公仔，但我講過唔好再送，所以就冇再送，會送其他嘢，如煲羅漢果水畀我養聲，發覺有好多暖男。（唔驚瘋狂粉絲？）暫時so far好彩都冇，同埋佢哋好好，有時我喺社交平台講唔舒服，佢哋都會send message畀我，問我睇醫生未，又會介紹我食咩藥，係好關心嘅一班朋友。」問到可有粉絲可做親密朋友？她即笑言：「我有老公㗎喇。（有冇人向你示愛？）之前試過嘅，不停send message向我表白，甚至send埋畀同事，話好支持我，好似騷擾埋我啲同事咁，我大約知邊個嘅，但依家可能知我結咗婚，所以緩和咗呢種情況。」

另外，身為香港開電視藝人的她透露公司很好，騰出空檔讓她有時間宣傳唱片，但講到她局限不能上其他電視台？她坦言：「其實係，通常都係咁，簽咗呢間就喺番呢度。（但無綫新約可以上其他台？想試去嗰度？）去下《勁歌金曲》咁呀？哈哈，都想㗎，睇吓公司安唔安排到，多個平台畀我唱歌同宣傳，都係好事，公司都歡迎其他台嘅人，好free，對大家都好，唔好咁局限同一個地方。」