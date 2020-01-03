On仔玩配對遊戲　睇中音樂才女

近年不少港女選擇嫁往外地，在他鄉落地生根。ViuTV節目為一眾想移民但苦無資本的港男尋找甜蜜的解決方法。節目走訪日本、台灣、泰國及越南四個港人移民聖地，訪問各個娶妻移民的港男，探討他們在外地的生活。

陳健安（On仔）在台灣和當地的港仔大隻教練Roy玩配對遊戲，來個識女仔大對決，比併二人吸引力。在第一關比試中，一起約見15位台灣女生，二人可以揀選心儀女生，但同時被選女生也有選擇二人的權利。On仔說：「講緊係要揀一生一世嘅伴侶，如果第一眼都冇眼緣又點可以再望佢一世呢！」

原本對自己滿有信心的On仔，不少女生都投向大隻Roy一方，On仔無奈表示：「乜我外表真係咁差咩？定係佢哋貪阿Roy個胸肌呀？我都有呀，只係今日我着咗呢件衫之嘛！」來到第二關，是二人各和女生的聊天環節，他倆必須背向女生，以免以貌畀分。On仔要每位女生回答三個問題：「喜歡創作嗎？」、「如果有9千萬台幣，你會怎樣用？」及「我的肩膊有點酸，可以這來幫我按摩十秒嗎？」 On仔認為按摩手勢好會加重分：「因為我成日肩頸痛，如果另一半嘅按摩技術好，我會開心啲！」經過一輪提問及測試，最後，On仔選擇了唯一得到十分的音樂創作女生：「只有佢會話將啲錢擺落我身上囉！」