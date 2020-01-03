陳慧玲為亡夫葉紹德辦作品紀念演唱會

粵劇名編劇家葉紹德（德叔）於2009年4月4日病逝，生前創作之七十多齣粵劇長劇及大量粵曲作品，至今仍為香港各粵劇團採納演出。而創作之名曲包括任劍輝及白雪仙主唱之《李後主之去國歸降》，更由1998年至2018年間合共17屆獲香港作曲家作詞家協會頒發「最廣泛演出金帆獎（戲曲）獎項。

德叔太太陳慧玲曾為亡夫舉行過作品紀念演唱會，大半年前偕徒孫粵劇伶人藝青雲與統籌陳靖，籌備於今年1月20日假西九戲曲中心大劇院舉行「紀念名編劇家葉紹德先生作品晚會之（二）」。

今次參加演唱之名伶包括藝青雲、李鳯、陳靖、何非凡之侄女何偉凌、麥玉清、林穎施及多位業餘唱家等。籌備演唱會期間，有「新白雪仙」之稱的陳慧玲患病入院，臥病依然為演唱會事勞心勞力，更幽默自嘲：「我現在是美貌與智慧『病重』，很多事都不能親力親為了，但我相信藝青雲，有能力為德叔辦好演唱會。」因病情反覆，慧玲目前仍未出院回家休養，但她安排畢1月演唱會外，又籌辦5月舉行的另一個「葉紹德作品紀念演唱會」。