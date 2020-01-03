盛傳「失蹤」！周國賢首個紅館騷被迫取消

曾患抑鬱症的歌手周國賢（Endy）今年四月原定在紅館舉行首個個人演唱會，盛傳他忽然「失蹤」，連月來唱片公司都未能跟他聯絡上，結果紅館演唱會被迫取消。據知今年10月他拍攝完電影《一秒拳王》後，再無公開露面，據知他跟家人已飛到外地，所以日前他第一次奪得「叱咤我最喜愛男歌手」，亦因為他完全無蹤影，所以沒現身拎獎，疑似抑鬱復發，拒絕見人。

勵志歌不符合當下社會氣氛

周國賢所屬的唱公司今日回覆東網承認：「佢4月紅館係取消咗。」但唱片公司否認他抑鬱病復發：「佢同屋企人放假，飛咗去外地。」但盛傳他「失蹤」一事，唱片公司則沒有正面回應，繼續解釋：「依家社會環境、Timing問題，公司同佢都覺得喺呢個時候開Show，好難喺現實同埋腦裏面嘅Concept、Vision取得平衡，所以決定係一個理想啲嘅Timing先開。」又指周國賢多首作品都屬勵志歌，似乎並不符合當下社會氣氛：「佢啲歌喺依家環境，唔係最適合的表達。」又透露周國賢希望趁有時間在外地吸收新靈感、新思維，並指其新專輯下星期就推出，但未知周國賢會否回港宣傳。