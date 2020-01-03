新劇破格演出　木村拓哉變身白頭醜男

日劇神話木村拓哉紅足三十年，演過的經典角色多不勝數，由他主演的日劇《摘星廚神》日前才正式結局，同樣由他擔正、富士電視台建台60周年紀念特別劇《教場》，劇集將於本周末（5號）連續兩日於「黃Viu煲劇平台」播出。改編自長岡弘樹人氣小說，《教場》累積銷量衝破55萬部，故事以警校為舞台，劇情圍繞學堂的黑暗面，每個學員都各懷鬼胎、明爭暗鬥，為求上位而不擇手段的故事。而木村拓哉今次於劇中飾演冷酷無情的警察學校教官風間公親，他堅信物競天擇、適者生存，因此警校並不是用於培訓優秀警官，而是為了淘汰不合格的警察而存在。今次更是他從影三十年來首次以白髮造型演出日劇，而在最新釋出的海報中，由他扮演的風間，雙眼眼珠明顯不同，據悉原著曾提及主角的右眼就像假眼一樣，無法對焦，他搞笑透露片場有工作人員認不出他，可見他為了演好角色，下了不少苦功，更將靚樣置於腦後，令人期待他的破格演出。

除了木村之外，上位小花川口春奈、憑《大叔的愛》爆紅的林遣都、工藤阿須加、葵若菜和井之脇海等人及近日忙於劇集開工的大島優子都有份參演此劇，絕對稱得上是眾星雲集。