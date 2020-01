藝人黃心穎去年因偷食人夫導致形象插水,一度「潛水」遠走美國避世,直至上月回港見傳媒後,便重新「浮面」,逐漸活躍於社交網。繼早前頻頻晒相慶祝聖誕,呢日佢就再上載一張做完運動滿頭大汗嘅自拍照,並以英文留言表示:「You have total control of your own fitness.What are you doing with it today?(你可以完全控制自己的健康狀況。你今天在做甚麼?)」做晒運動操弗,唔通準備以最佳狀態復工?