袁偉豪取消夜場爭視帝　黃智雯為好友打氣

藝人袁偉豪（Ben）、錢嘉樂、黃智雯、楊詩敏、康華及羅冠蘭等日前為舞台劇《今晚打老虎》綵排，Ben在劇中有個反串造型，笑言已經試了髮型及服裝：「都幾攞命，所以只可以遠觀。」原本舞台劇跟無綫頒獎禮撞期，他指當日剛好取消了夜場，只有日場，所以屆時可以出席頒獎禮：「真係好運。（有冇信心攞獎？）有啲期望，但對手都好出色，其他劇反應都好好，馬國明呼聲好高，陳山聰都係，大家互相支持。（出席到攞獎機會大啲？）我唔識諗係咩一回事，怕自己諗得太多。係咪出席就有獎，唔出席就冇獎，我都唔清楚，依家專注舞台劇上面。」

錢嘉樂戒汽水啤酒減廿磅

至於黃智雯表示跟Ben要跳雙人舞，甚有難度：「當中有好多托舉嘅動作，我條腰都有少少受傷，綵排時要戴腰封。不過依家大家跳得愈嚟愈夾，尤其Ben跳到好似Dancer咁！」講到有機會參加頒獎禮，她最想為好兄弟姊妹打氣：「攞獎方面，我就平常心，我要加大力度為趙希洛打氣，佢有份爭女配，佢真係好努力，我好想當晚見到佢攞獎。」另外，錢嘉樂指近年轉做幕後發福不少，今次為舞台劇減了二十多磅，戒掉酒精及汽水，原來他之前每日飲六至八罐汽水及啤酒。