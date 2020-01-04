東方日報C1：張兆輝闖「疫區」掘金搵命博

年底本屬明星商演黃金檔，惟近期經濟低迷，港星的除夕夜商場演出更出現「零騷」狀況，有機會賺錢自然要好好把握！雖然近日武漢爆發疑似「沙士」的不明肺炎疫情，但張兆輝和陳豪等難得遇上內地商演招手，為了「掘金」，不惜深入疫區搵命博！

香港市道低迷，經濟不景，藝人慣常於年底到內地商演及在港演出商場騷，但近期陷入「冰河期」，剛過去的除夕香港商場慶祝活動，由以往數十個變為零！嚴峻情況令港星恐慌，眼見黃金期不再，他們不敢再揀擇，總之有錢就搵，積穀防飢。不過，武漢近日爆發疑似「沙士」的不明肺炎，難免令北上掘金的藝人有憂慮，而張兆輝和陳豪日前成行前往「疫區」武漢商演，為免推Job賠錢，他們只好「自我裝備」，在當地做足防護措施，拒食野味、戴口罩、勤洗手，嚴防將病菌帶 回家傳染家人！

大膽同市民握手

張兆輝前日出發，昨晚完成活動立即返港，他透露返港航機上，全機只有他一人戴口 罩，網傳有全副保護裝備的人員，在武漢飛香港的航班上向旅客作病情說明，輝仔卻說：「冇 睇過！出發時感冒啱啱好番，所以我係咁食維他命C增強抵抗力，返香港又換晒衫、沖晒涼先敢入房，亦唔敢錫一對仔女，去到依家都冇覺得唔舒服先放心。因為嚟緊要全力宣傳無綫新劇《黃金有罪》，唔可以病！」

問到在當地工作，是否有避免進食野味和海鮮？他說：「事前同主辦方講明唔食野味， 所以只係招呼我去一間網紅食店，有食當地出名嘅鹹肉同腸。不過始終係工作，我有同武漢嘅市民接觸，例如握手咁！（有冇擔心？）接呢個商演時係兩個月前，未有肺炎發生，不過都擔心㗎！始終經歷過沙士比較敏感，但唔去要賠錢，所以要去！」問到家人可有阻止他前往高危地區工作？他說：「因為經常飛，佢哋一向唔會問。不過連吳啟華喺內地 做活動知道我喺武漢，都傳訊息提我小心啲，真係多謝大家 關心！」

陳豪「淨身」怕播菌

同樣到當地商演的陳豪，家中子女更年幼，最大只得6 歲，兒童抵抗力弱，自然更要小心防範！他昨日接受本報訪 問時坦言防護措施樣樣做足：「啱啱返到香港，沖晒涼、換 哂衫先入屋，因為仔女細，要小心啲！（有冇自我隔離？） 咁又冇，因為都做足安全措施！（當地氣氛緊張嗎？）佢哋如常咁，冇香港新聞講得咁誇，但自己做足準備，好似 戴口罩、勤洗手！（有冇離開酒店？）冇啦，唔會周圍去，留喺酒店食嘢，安全啲。」

另外，黃榕將於本月18日到武漢參加群星演唱會，她透露會如期演出：「好耐之前定落，負責單 位冇話改期或取消，我會戴口罩、食定健康食品同 洗多啲手，我平時身體好，都唔驚嘅。而且演唱會喺體育館搞，地方大距離觀眾好遠，亦唔會握手。」