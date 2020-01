同昆凌成日耍花槍　周董英文更上一層樓

台灣天王周杰倫(周董)與老婆昆凌(Hannah)不時放閃,踏入新一年,他率先上載一張與昆凌的自拍照,兩人各拎住一張King及Queen的啤牌,他向大家送上祝福:「我跟Hannah祝大家平安健康,幸福美滿,2020希望大家在各個領域稱王稱后,新年快樂啦!」而昆凌就上載了一家四口的合照,雖然仔女都戴上黑超,但囡囡Hathaway擘大口笑得很開心,而囝囝Romeo則似足周董一副Cool樣,一家人十分幸福!

之後,周董上載了昆凌一副慈母樣望住露背面的Romeo的夕陽照,並用英文寫了一篇文章,內容是希望大家2020年可以與家人及朋友分享更多愛,雖然工作忙碌,但不要忘記家人的和所愛的人永遠是排第一,他又hashtag「happywifehappylife」,而昆凌就在下面留言:「happyspousehappyhouse」,周董就覆她:「唉喲,英文很好嘛」,兩公婆當眾耍花槍互讚對方,可能因為咁,周董英文似乎進步神速,可以用英文打晒成篇文!搞笑的周董又自己讚自己,原來這張相是出自他的手,並笑言:「I am such an awesome photographer.(我是一個很棒的攝影師)」。