同昆凌成日耍花槍　周董英文更上一層樓

台灣天王周杰倫（周董）與老婆昆凌（Hannah）不時放閃，踏入新一年，他率先上載一張與昆凌的自拍照，兩人各拎住一張King及Queen的啤牌，他向大家送上祝福：「我跟Hannah祝大家平安健康，幸福美滿，2020希望大家在各個領域稱王稱后，新年快樂啦！」而昆凌就上載了一家四口的合照，雖然仔女都戴上黑超，但囡囡Hathaway擘大口笑得很開心，而囝囝Romeo則似足周董一副Cool樣，一家人十分幸福！

之後，周董上載了昆凌一副慈母樣望住露背面的Romeo的夕陽照，並用英文寫了一篇文章，內容是希望大家2020年可以與家人及朋友分享更多愛，雖然工作忙碌，但不要忘記家人的和所愛的人永遠是排第一，他又hashtag「happywifehappylife」，而昆凌就在下面留言：「happyspousehappyhouse」，周董就覆她：「唉喲，英文很好嘛」，兩公婆當眾耍花槍互讚對方，可能因為咁，周董英文似乎進步神速，可以用英文打晒成篇文！搞笑的周董又自己讚自己，原來這張相是出自他的手，並笑言：「I am such an awesome photographer.（我是一個很棒的攝影師）」。