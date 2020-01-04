《半澤直樹》特別篇被彈情節粗疏製作簡陋

日本男星堺雅人主演的TBS電視台神劇《半澤直樹》，昨晚播映新年特別篇，由吉澤亮、今田美櫻、北村匠海三位上位影星擔綱演出，講述半澤直樹於大結局被調職到東京中央證券，而吉澤亮飾演的程式員高阪圭所屬的IT公司，與東京中央證券合作開發IT系統，不過在過程中，出差公幹的半澤直樹帳號被黑客入侵，其密碼遭外洩，有多筆帳項由半澤的帳號被匯出，吉澤亮與今田美櫻成為最大嫌疑人物，為了查出真相及洗清自己罪名，合力找出幕後黑手。

當中經典台詞亦有出現，吉澤亮咬牙切齒說「要以牙還牙」，今田美櫻則接着說「不但要以牙還牙，還要他們百倍奉還」，吉澤亮獲讚在追查過程中演出全神，令全劇的氣氛十分緊張。除此之外，觀眾勁彈製作簡陋，情節粗疏。有網友更發現今田美櫻戴住的嘉賓證，「GUEST」竟串錯「GUESUT」。

特別篇最大彩蛋終於在結尾露臉，堺雅人演的半澤直樹相約好友及川光博到酒吧會面，好友重聚，半澤想起被調職十分痛恨，形容自己有如被丟棄的老鼠，但他未放棄，要在東京中央證券大幹一番事業，要總公司對他刮眼相看。之後他走在人群中，與神祕人擦肩而過，為4月播映的第二季留下伏線，不少網友都表示十分期待。