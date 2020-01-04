林建龍頻頻放閃　王愛倫準備好做奶奶

前港姐王愛倫（Ellen）與師傅鍾建新聯手開師徒畫展，展出4幅風景畫，她表示是舊作，因為最近忙慧妍雅集工作，都有一段時間冇作畫，對上一次參加畫展是在佛山。鍾愛畫風景畫的她，喜愛四出旅行吸引靈感：「啱啱11月同大仔去咗不丹十幾日，佢去做義工、靈修，我就周圍影相，吸收唔同能量，上星期就去咗泰北參觀茶莊。（鍾意寫真？）喺香港都試過，但通常畫到一半就餵蚊，所以影相返屋企再畫。」續預告農曆新年前會再同朋友飛轉台北玩。

講到細仔林建龍頻頻於IG同烏克蘭名模女友Olga放閃，Ellen指二人剛去完峇里島，笑住「投訴」：「飛起我啦，通常都係咁，有咗女朋友媽咪就係第二順位，佢聖誕、倒數都唔係同我過，電話都冇個，但佢都30幾歲人，唔通仲做裙腳仔咩？自己都有晒心理準備，都有搵朋友陪唔孤單。（催佢哋快啲結婚？）應該就快㗎啦！但冇畀壓力佢哋，自己決定啦！」大仔林建億都有對象？她笑說：「佢好多朋友，但應該未有一個穩定。（咁咪畀細佬爬頭？）大機會，我都準備好做奶奶，佢哋生嘅B一定會好得意。（莫非Olga有好消息？）唔係，但佢哋都拍咗好多年，我都好開通，隨時歡迎！」