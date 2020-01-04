長澤正美松坂桃李《藍絲帶賞》雙料提名

由日本七大報章電影記者評審的《第61屆日本藍絲帶賞》公布提名名單，今屆提名中，出現不少雙料提名，包括長澤正美與松岡茉優齊獲最佳女主角及女配角提名，松坂桃李與成田凌同樣獲最佳男主角及男配角提名。

最佳電影有20部電影入圍，包括《新聞記者》、《天氣之子》、《蜜蜂與遠雷》、《默片解說員》、《 火口之二人》、《男人真命苦》、《假面酒店》、《首相失憶了》、《信用欺詐師：香港浪漫篇》、《王者天下》、《男人之苦》系列《寅次郎回來了》等，頒獎禮將於2月18日在東京舉行。

《第61屆日本藍絲帶賞》部份提名名單

最佳男主角

香取慎吾、菅田將暉、中井貴一、成田凌、松坂桃李

最佳女主角

蒼井優、長澤正美、二階堂富美、松岡茉優、吉岡里帆、吉永小百合

最佳男配角

綾野剛、板尾創路、涉川清彦、成田凌、松坂桃李、吉澤亮

最佳女配角

天海祐希、池脇千鶴、小松菜奈、長澤正美、松岡茉優、MEGUMI

最佳新人

清原果耶、鈴鹿央士、關水渚、玉城Tina、細田佳央太

最佳導演

佐藤信介、白石和彌、新海誠、武内英樹、真利子哲也