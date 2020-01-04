與女友相戀十年　麥浚龍唔會結婚生B

歌手麥浚龍（Juno）接受電台訪問，談及他有位富爸爸，2002年加盟環球唱片出道推出首張專輯《On The Road》，唱片公司曾經大晒金錢造勢，但就間接令他被標籤為「靠父蔭」，令他於樂壇最初兩年受盡打擊及噓聲。

至04年轉投胞兄的唱片公司向非主流曲風發展之後，其音樂才華慢慢得到認同！對此，他說：「最初一面倒負評，係有壓力同唔開心，嗰兩年我唔能夠參與揀歌，一日又要做八個OB騷，錄音又好急，我唔係咁認同大公司做音樂嘅模式。」獨立做音樂之後，他於05年首次憑《雌雄同體》一曲成為「叱咤頒獎禮」的「叱咤十大」，他承認那次份外激動：「由最初一面倒負評中得到鼓勵，我激動，是因為感覺背負着一直陪伴我努力嘅音樂人。」

Juno的音樂路幾經兜轉才修成正果，而他創作的董折、蒲銘心愛情故事也歷盡愛恨交纏。不過，現實生活中，他跟中英混血兒女友Janie相戀接近十年。他坦言自己的愛情觀沒有像董折、蒲銘心般複雜，跟女友從來愛得簡單，但他決不會像哥哥般結婚育有下一代。他說：「創作故事我可以很複雜，我嘅愛情經歷中，冇被騙過。而我跟女友一齊十年，我的愛情觀很簡單，喜歡一個人，一直就會繼續喜歡，相處一齊一直有好奇就係最浪漫。冇結婚計劃，因為我不太叻面對小朋友，感覺呢個世界愈嚟愈複雜，係冇需要將新生命帶嚟呢度。」