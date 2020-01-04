12月就收爐　佘詩曼新年唔畀去玩

藝人佘詩曼（阿佘）現身代言活動，她透露由12月開始收爐，一直到新年後才開工：「期間去咗幾個旅行，去咗日本、泰國同台灣。（喺泰國有冇影泳衣相？）冇，平時都影好多相，所以放假想休息。（同邊個去？）女仔朋友。（冇男仔？）我都想，希望盡快。（喺內地拍劇冇合適對象？）都係合作對手。（冇心儀對象？）暫時未有。」

至於新年期間，她笑言不准去玩：「我要陪媽咪，其實我計劃帶埋媽咪一齊出去玩，但佢未知。新年都會陪佢拜年同幫手整蘿蔔糕，因為佢好好客，每年要整十幾廿個蘿蔔糕，（你帶多個人去幫吓媽咪？）佢已經有三個工人姐姐。（帶個女婿去？）識整就好，唔識仲煩。」

搭飛機會戴口罩

阿佘透露農曆年後便要到內地開工，但暫時沒有工作要到武漢，對於當地爆發懷疑沙士疫情，阿佘希望盡快無事，問她到內地工作有甚麼防預措施？她謂：「我哋開工化晒妝好難戴口罩，搭飛機就會戴，最重要都係自己強壯啲，增加抵抗力，食多啲維他命同休息多啲。」對於被稱為《延禧攻略》外傳的劇集《金枝玉葉》已經播出，阿佘表示仍未觀看，問她會否想《延》劇的原班人馬再合作？她坦言：「我未有呢方面消息，如果係就最好，因為大家係好朋友，合作有默契，而且都有保持聯絡。」

另外，提到好友梁靖琪近日誕下兒子，阿佘稱仍未有機會探望BB：「因為BB啱啱照完燈同出院，我呢兩日會去探佢，我睇咗啲相，BB好得意，好似父母咁眼大大。（會做契媽？）唔知。（送乜禮物？）都係衫仔。依家啲BB衫好得意，買極都買唔完。」