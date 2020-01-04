菊梓喬唔敢拎「最受歡迎女歌星」：我攞過

歌手菊梓喬（Hana）孖師弟劉子碩出席電台活動，劉子碩笑指Hana感覺似屋企人，好有姐姐Feel，講到單身的他心儀姐姐Type，問到可會力追Hana？Hana聞言即刻保護：「佢啱啱先出道咋，唔好害佢啦！」劉子碩就笑話想合唱，Hana抵死再話：「我得把聲吸引咋！同我一齊要蒙面，淨係聽聲就得，妝頭都慳番！」大放笑彈！

提到馮盈盈剛剛甩拖，問到有份拍《#後生仔傾吓偈》的劉子碩可有慰問對方？他指私下冇短訊問候，拍節目亦緣慳一面：「唔係拍同一集見唔到，但佢睇落好硬淨，聽聞節目入面佢都有講到分手話題。」追問若馮盈盈、Hana二揀一揀邊個？劉子碩竟然要諗，旁邊Hana睇到眼火爆：「我企係隔籬、又同你同公司！」最後劉子碩笑爆無厘頭答：「兩個都OK！」Hana無言說：「要諗，唉！我又輸！」

再講到Hana日前於《新城勁爆頒獎禮2019》獲頒「勁爆女歌手」獎，她興奮指：「當日拎獎真係好Surprise，但因為事前唔知，都唔係着得好隆重。」有信心於《勁歌金曲頒獎典禮》冧莊「最受歡迎女歌星」？她謙指：「唔好啦！（對手係吳若希、楊千嬅、容祖兒。）仲難！唔敢呀，我攞過，唔好抱咁大期待，太大壓力會瞓唔着甩頭髮。」劉子碩就話睇好Hana再攞獎，Hana搶話睇好對方拎新人獎，互笠高帽：「大熱呀！又咁靚仔！」輪到劉子碩講：「我睇好Bella（林穎彤），佢係師姐，入行又十年，係我陪佢拎老人牌。」認真笑爆咀！