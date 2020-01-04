【洪永城老是常出現】蕭正楠講造人即笠水

藝人蕭正楠與洪永城（Tony）為無綫新劇《黃金有罪》出席宣傳活動，問到可有信心收視報捷？阿蕭笑言：「我對洪永城有信心，因為見少咗同事鬧佢，證明佢有進步。」至於劇中Tony飾演一名愛撩事鬥非的小混混，他謂：「所以事前都睇咗唔少70、80年代嘅電影，學講當時興嘅潮語，每集都keep住講啲潮語咁。」在旁的阿蕭則讚他有當年許冠英的搞笑風格。

提到Tony連續三劇都有份，由《多功能老婆》到《丫鬟大聯盟》再有《黃金有罪》都見到他，阿蕭都忍不住說：「我戥觀眾慘，又係佢。」可怕觀眾睇到厭？Tony則言：「好彩三套角色都唔同，亦唔同年代。」問到他較喜歡那個角色？Tony笑言：「我偏向少少係鍾意呢套。」但即被阿蕭取笑說：「你套套劇都係咁，我記得你上次《丫鬟》時話鍾意《丫鬟》喎！」

另外，提到日前黃翠如貼出和阿蕭的合照，被網民發現阿蕭是穿了對方的外套，阿蕭笑言：「件衫男女着都好睇，有時佢會買啲衫大啲，可以撈亂着都OK，因為今次歐遊唔係帶好多衫去。」問到此行可有把握機會「造人」？他表示：「隨緣，今次去太多地方、又要揸車都好攰。（要中都可以一擊即中？）唔好問得太仔細啦！」阿蕭指暫時沒有生B計劃，因老婆4月便要開劇，要工作為先。