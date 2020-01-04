唔使孤獨過節！黃奕晨「首任女友」返咗嚟

藝人黃奕晨為ViuTV慈善電競音樂會《電競巨Sing Show》記者會擔任司儀，問到與Cheronna甩拖的他，習慣單身過節未？他說：「原本諗住自己單丁過節，好彩媽咪喺溫哥華返咗嚟，所以就可以一家人咁過，都開心，平時節日就同另一半過，今次同屋企人過。（媽咪特登返嚟陪你？ ）聽講唔係，佢係有婚禮要去，不過我都倒數緊佢幾時走，因為佢喺香港唔敢揸車，所以我要車出車入，但其實無論我有冇女朋友，或者女朋友係邊個，佢一返嚟佢就係首任女朋友。」

問到媽咪可有擔心他失戀？他說：「爹哋媽咪冇特別擔心我感情，佢哋睇完報道有問我點樣，因為我冇同佢哋講，怕佢哋擔心，不過爹哋都哦咗我一段時間，話想飲新抱茶，只係又令佢失望，佢都講咗幾句。（佢想抱孫？）佢話唔期待抱孫啦，話飲到新抱茶已經好好啦，咁我就話畀多5年時間我啦，等我35歲先結婚，都差唔多要搵定㗎啦。」

有傳ViuTV獨捧「造星幫」，其他合約藝人要解約，因覺得他們賺不到錢，對此他說：「我賺唔賺到錢就還可以，但公司投放資源去多人氣嘅都合理，特別公司想發大嚟做，但驚唔驚畀人開刀？我又唔係好驚，因為我有自己作用，佢哋做嘅嘢可以令觀眾尖叫，而我哋就可以帶畀觀眾歡樂，所以係唔同嘅作用。（知唔知有冇其他同事被開刀？）又唔知喎，但之前開大會都見到齊人嘅，暫時未見到有人消失。（冇聽聞過？）有睇報道，但講嗰啲都唔覺會消失，因嚟緊都有工作。」