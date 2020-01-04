「造星幫」獲獨捧？Phoebus恨簽ViuTV

《全民造星II》冠軍Phoebus（吳啟洋）出席ViuTV慈善電競音樂會《電競巨Sing Show》記者會，節目會在本月18日舉行，會有陳潔靈、李幸倪（Gin Lee）、AGA（江海迦）、馮允謙、釗峰表演。而他會與季軍Oscar、George及JJ等人除了演出音樂會外，亦會參與電競真人騷《全民來電》。

Phoebus表示參與大騷很怕講錯嘢：「因為我講嘢唔叻，我出名官腔，驚講嘢悶佢哋剪唔到，依家都學習講嘢風趣啲。」他又透露喜歡打機，中學時有打，大學就冇玩，問到可會課金打機？他表示不會，因覺得打機是用來輕鬆。問到可是打機打到廢寢忘餐？他表示：「以前中學放學會做運動，如果唔做運動就返屋企打機，但唔會打到唔瞓覺嘅，係打幾個鐘啫。」

另外，講到有傳ViuTV獨捧「造星幫」，解約其他合約藝人，他表示沒有聽聞：「有啲咁嘅事？我又唔知，冇留意。（但你比緊賽都已經拍廣告？）咁啱有機會，覺得因為第一季打響名堂，所以第二季就多啲人搵。」他又表示現時仍未簽約任何公司：「ViuTV嗰邊都仲係商討緊，我哋都係等待階段。（如果ViuTV簽你都會肯？）有咁嘅機會梗係好啦。」