BTS缺席照捧大獎　MAMAMOO奪最佳組合獎

韓國音樂界盛事《第34屆金唱片大獎》今午在首爾舉行數位音樂部門的頒獎禮，人氣男團防彈少年團（BTS）雖然沒有出席，但仍獲得最高榮譽大獎，由所屬的Big Hit事務所老闆兼總製作人房時赫代領，房時赫亦獲頒製作人獎。

而女團TWICE日本成員Momo公開與男團Super Junior成員希澈的戀情後首度公開露面，組合在頒獎禮上奪得歌手獎，師妹ITZY則與BTS的師弟組合Tomorrow X Together（TXT）同奪新人獎及歌手獎，去年狀態大勇的女團MAMAMOO勇奪歌手獎及最佳組合獎，成員華莎更獲得最佳Solo歌手獎。至於去年出道的金在煥、AB6IX及ATEEZ就獲頒「Next Generation」獎。

以下是得獎名單：

新人獎：TXT、ITZY

「Next Generation」獎：金在煥、AB6IX、ATEEZ

歌手獎：ITZY、樂童音樂家、Jannabi、M.C THE MAX、金請夏、Jennie@BLACK PINK、Paul Kim、泰妍@少女時代、TWICE、防彈少年團

最佳R&B/Hip-Hop獎：Zico

最佳Trot獎：宋佳人

最佳Solo歌手：華莎@MAMAMOO

最佳組合：MAMAMOO

製作人獎：房時赫