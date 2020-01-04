阿Sa爆阿嬌帶「篋神」睇戲　原因係強迫症？

繼樂壇天后容祖兒早前拉隊到英皇戲院尖沙咀iSQUARE打卡歡度聖誕，蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）日前亦「Twins」合體，相約睇戲歎世界，阿Sa大讚戲院擁有全港最大的IMAX影院，令人猶如置身拍戲現場一樣：「呢個影院擁有IMAX®with Laser專利技術，出嚟嘅影像好震撼，最適合欣賞大片，我之前演出嘅電影《神探大戰》如果可以喺度睇，一定好震撼！」

講到畫面震撼，阿Sa憶起一件與阿嬌睇戲的趣事，阿Sa大爆阿嬌當年曾「篋神」上身：「記得好多年前我同佢一齊去睇《侏羅記公園》，佢嚟到嘅時候，套戲已經開咗場，佢入嚟嗰陣竟然拉住個篋，然後係個篋度攞咗個枕頭出嚟......」未說完阿嬌已經大笑起來，搶着補充：「嗰陣腰痛，啲櫈又會震，好擔心嘛。」之後，阿Sa道出真正原因，是因阿嬌當時有強迫症，所以睇戲睇到好似打仗一樣，當然現在已經完全康復。

自揭第一次同男仔睇戲

戲院不嬲都是情侶的拍拖勝地之一，阿嬌笑言第一次同男仔睇戲已經是很遙遠的事，亦沒遇過甚麼浪漫的事：「只記得當時睇《貞子》，嗌到鬼殺咁嘈，前後座位嘅觀眾都眼望望。」就算跟老公睇戲，都是「浪漫不足，麻煩有餘」，阿嬌惟有以「嗲功」拆招：「我睇戲好喜歡問戲，但我老公就係一個唔喜歡人打斷佢睇戲嘅人。（咁咪嗌交？）我會溫柔地同佢講：『我真係唔明吖嘛』咁佢都會就我嘅。」

阿Sa笑言第一次與男仔睇戲約會，對方竟然選了當年瘦骨如柴的李璨琛主演電影《香港製造》，相當另類，阿Sa表示：「我當時都諗竟然係呢部。（好似冇乜情趣，有冇扣分？）咁又冇，不過，睇完套戲都冇乜點聯絡，哈哈！呢個經歷我到依家都歷歷在目。（咁有冇遇過浪漫事？）曾經試過有個男仔知我鍾意睇邊齣戲，特登去買飛，點知套戲原來下星期先上，佢又緊張得滯買錯都唔知，我哋照去睇，下星期再去睇番我想睇個部，佢仲特登買番同一間戲院、同一個座位，都幾浪漫。」

蔡卓妍

Knit Sweater: Faith Connexion @ Joyce

Boots : iijin

Styling : PiPa.Creative

Makeup : Yannes Lee @ndnco.co

Hair : Heibie Mok @Hair Culture

場地提供：英皇戲院（iSQUARE)