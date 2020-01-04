驚被陳豪傳染！李佳芯：唔好搞我呀

藝人李佳芯（Ali）到電視城錄影節目《慈善星輝仁濟夜》，她透露負責的環節以半主持半演戲形式表演，直言參與Live Show心情緊張：「拍劇都冇咁驚，做直播好易個腦一片空白，對白都多，好彩比較生活化。（試過發台瘟？）經常！試過講錯奧運做世界盃，都係唔好畀自己咁大壓力。」Ali跟陳豪同台演出，她表示原本打算靠晒對方，但騷前仍未見到他，講到陳豪剛從爆發不明肺炎疫情的武漢返港，Ali驚訝地說：「我一陣仲企佢隔籬喎！如果佢有咩唔舒服，我就幫佢頂一頂啦！」問到會否擔心被傳染？碰巧此時陳豪經過，Ali即表示驚驚！其後他們被要求合照，兩人Friend過打Band放笑彈，Ali起初搞笑背住陳豪，陳豪即搭Ali膊頭，Ali說：「我嚟做善事㗎咋！唔好搞我呀！」

Ali透露剛放完假，去了旅行及做自己想做的事情，提到早前被拍到跟男友陳炳銓逛街，一面嬲爆爆，她說：「報道出咗都好多人問我係咪唔開心，叫我加油，可能我一唔笑就似黑面。（仲係好Sweet？）正常啦都咁多年。」有指陳炳銓隨時被ViuTV炒魷，她表示對方仍有開會，應該冇事，問到是否跟男友旅行散心，她說：「未必一齊嘅我都有約朋友，佢（男友）都忙，唔知點解大家成日忙嘅時間都唔同。」