東方日報C2：阿Sa爆阿嬌強迫症拖篋睇戲

組合Twins早前到尖沙咀英皇戲院打卡睇戲，大讚設備、餐飲均屬五星級，邊歎美食邊接受訪問。蔡卓妍（阿Sa）踢爆鍾欣潼（阿嬌）曾患強迫症，最誇張試過拖篋帶枕頭入戲院，認真大陣仗！

繼樂壇天后容祖兒早前拉隊到位於尖沙咀iSQUARE的英皇戲院打卡歡度聖誕，阿Sa與阿嬌日前亦「Twins」合體，相約睇戲歎世界。阿Sa讚戲院擁有全港最大的IMAX影院，猶如置身拍戲現場：「呢個影院擁有IMAX®with Laser專利技術，出嚟嘅影像好震撼，最適合欣賞大片，我之前演出嘅《神探大戰》如果可以喺度睇，一定好震撼！」

「問戲」激嬲老公

講起畫面震撼，阿Sa憶述與阿嬌睇戲的趣事，大爆她曾「篋神」上身：「記得好多年前，我同佢一齊睇戲，佢嚟到時，套戲已經開場，佢入嚟嗰陣竟然拉住個篋，然後喺個篋度攞枕頭出嚟……」阿Sa未說完，阿嬌已經大笑起來，並搶着補充：「我嗰陣腰痛，啲櫈又會震，好擔心嘛！」阿Sa即踢爆真正原因，指阿嬌當時患強迫症，故睇戲時非常大陣仗，幸好現已完全康復。

睇戲是情侶拍拖節目之一，阿嬌笑言首次與男仔睇戲已是很遙遠的事，也未曾遇過浪漫事：「只記得當時睇《貞子》，嗌到鬼殺咁嘈，被前後座位嘅觀眾眼望望。」又稱跟老公賴弘國睇戲，亦是「浪漫不足，麻煩有餘」！雖然老公錫到燶，但原來對方脾氣再好都有死穴，因他睇戲時最討厭被人騷擾，偏偏阿嬌最鍾意「問戲」，擺明挑戰老公底線！幸她深明「撒嬌女人最好命」，靠嗲功撲火：「我睇戲好鍾意問戲，但我老公就係一個唔喜歡人打斷佢睇戲嘅人。（嗌交？）我會溫柔同佢講『我真係唔明吖嘛』，咁佢都會就我嘅。」

初次約會零浪漫

阿Sa笑言第一次與男仔睇戲，對方竟然選了李璨琛主演電影《香港製造》，相當另類：「我當時都諗竟然係呢部！（有冇扣分？）咁又冇，不過睇完套戲都冇乜點聯絡，哈哈！呢個經歷我到依家都歷歷在目。（有冇遇過浪漫事？）試過有男仔知我鍾意睇邊齣戲，特登去買飛，點知套戲原來下星期先上，佢又緊張得滯，買錯都唔知，我哋照去睇，下星期再去睇番我想睇嗰齣，佢仲特登買番同一間戲院、同一座位，都幾浪漫。」

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