畀麥明詩影響　黃凱儀唔怕辛苦半工讀

「後生女」黃凱儀（波波）自覺墨水未夠，年初時已半工讀修讀商科副學士學位，她謂：「好多人勸我唔好讀，佢哋覺得都做咗藝人，專心拍嘢搵到錢就得。」不過，波波覺得不應只為賺錢，她謂：「反而係當有人話你唔得，我就客觀去評價自己，我覺得自己係做得到，再讀書係證明畀人睇之外，知識係幫助自己思考，想法方向都會有改變。」

講到讀書才女，波波視麥明詩（Louisa）為偶像，問到可有不時向Louisa問功課？波波坦言：「梗係有啦，有次做Project都有問佢，佢好好，好有耐性教我，佢係喺《#後生仔傾下偈》入面最大影響我嘅人。」波波稱不是因Louisa是「十優港姐」，而是她的個人魅力：「係佢嘅思想，最記得上次同Louisa出外拍嘢，見佢係機場書店到買書，佢係揀咗本宗教主題嘅書，佢話『乜嘢都要識吓學吓，唔學多啲，喺節目入面邊有咁多嘢講，點樣可以做得好啲，就係要增值。』佢真係好叻，無時無刻都增值自己，佢唔只讀書叻，仲有思維好正面，好欣賞佢。」波波指不時獲Louisa提點：「會問我將來路想點行，其實佢真係無義務同責任去同我講，純粹係對一個人好，令我好感動，佢真係百分百好嘅人生典範。