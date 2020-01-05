NU'EST捲音源造假疑雲　事務所要求節目道歉

韓國SBS節目《想知道真相》昨晚探討圈中疑有歌手組合透過音源造假刷榜，一名男性受訪者在節目稱收到電郵通知下載了某歌手組合的音源，但他根本不認識對方，疑被盜用電郵帳號來下載音源，節目畫面出現購置音源的電郵記錄中，直接曝光了男團NU'EST的名字，令組合迅即捲入音源造假疑雲。

所屬事務所隨後發聲明回應：「我們沒有參與任何與音源造假相關的違法或不當行為。對於旗下藝人捲入事件深感遺憾，努力多年的藝人與事件無關，卻因節目曝光了組合的名字，而牽扯到無法洗脫的名譽損害以及臆測性的傳聞正在擴散，受到了嚴重傷害。」事務所對於SBS節目報道「音源造假疑惑歌手」，畫面卻暴露了組合名字，要求節目承認製作過程失誤及作出道歉及更正。

而事後有NU'EST粉絲在網上表示透過音源榜Genie下載音源，可使用不存在的電郵帳號進行ID註冊，還可創建無限ID，疑是有粉絲在幫偶像刷音源時，誤用了他人的電郵作登記。

此外，IU在IG Story上載節目受訪者的截圖，受訪者表示：「那時好像明白為何要造假。」IU則發文：「拜託，即使那樣也不要這樣做！」至於泫雅及宣美等歌手亦有在社交網上載節目截圖，表達希望能消除音源造假現像的心情。