木村拓哉變身獨眼龍教官！光希力撐

日劇天王木村拓哉主演的富士電視台開台60周年紀念特別劇《教場》，共兩集，分別於昨晚及今晚播映，昨晚首集播出前，除了木村現身綜藝節目催谷之外，細女光希亦在Instagram Story分享老竇的角色造型，認真幫得手。

而昨晚播映首集中，木村飾演冷酷無情的警察學校教官風間公親，不但以白髮造型亮相，為配合原著中，風間的右眼就像假眼一樣無法對焦，他右眼戴上瞳孔細小的隱形眼鏡演出，有如獨眼龍一樣，冷酷森嚴的型象更突出。

原著由7個短篇故事組成，昨晚一集由大島優子主演的一節最受網民讚賞，講述大島優子飾演的學警楠本忍，有一段不愉快過去，他的未婚夫被車意外撞死，司機卻不顧而去，她入警察學校後，懷疑另一女學警岸川沙織（葵若菜飾演）是肇事兇手，於是設計報復，事件卻被木村發現，勒令她退學。網民大讚情節緊湊，鋪排的伏線亦佳，優子演技出色。

而今晚播映第二集，演員名單追加，有山口百惠與三浦友和的兒子三浦貴大演出，還有伊藤健太郎、上白石萌歌、佐久間由衣和嘉島陸等。而首集則於今日在香港黃Viu煲劇平台免費播映。