已故愛犬投胎重回懷抱？江美儀帶狗狗聽佛經

寵物界「星媽」江美儀今早孖一對「仔女」，9歲的Teddy及4歲的Tina出席狗狗步行籌款活動。美儀指只要可以帶狗狗同行的活動，都會糖黐豆出動，例如整頭、食飯、遊船河等。

動物傳心師告知「秘密」

自認狗奴的她，更帶同愛犬參與法會聽經：「師傅覺得佢哋好乖，識坐定定，就准佢哋一齊聽，佢哋已經歸依咗，之後想教佢哋拜佛，學埋就冇得頂！希望佢哋來世搵個好人家。」記者笑言或狗狗來世再重回美儀懷抱時，她大爆Tina是已故愛犬冬冬的「化身」，兩者習性同出一轍：「Tina細個有張相同冬冬一模一樣，佢哋又係教極都周圍瀨屎瀨尿，又唔畀人見到佢哋去廁所。」續指此「秘密」是由做動物傳心師的好友告知：「當冬冬臨離開嗰陣，好朋友同我講冬冬想要張床、薄墊、做狗醫生條巾，同埋想食雪糕，呢啲係我哋兩個先知，所以我信佢冇呃我。」

為愛犬請家傭

美儀笑指哥哥Teddy有「警告」她不能再養其他狗狗：「話養埋Tina好啦，驚分薄我對佢嘅愛，但阿妹最近回流返香港，又帶多兩隻狗，搞到啲狗仲多過人，自己都冇考慮再養，因為好難清潔，有諗過當佢哋年長就請多位家傭照顧佢哋。」