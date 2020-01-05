On仔剝衫找數露埋底褲邊　粉絲嘈到癲

歌手陳健安（On仔）下午到鑽石山，為假伊館舉行的首個個唱舉行記招，吸引大批粉絲到場舉牌支持，場面相當熱鬧。席間他除獻唱未派台新歌外，又獲好兄弟梁釗峰神秘現身撐場，釗峰掏出白油為On仔畫面「加持」，On仔打趣指是「驅邪」。

而日前舉行過的電台頒獎禮，今日再派員到場，將獎項送到On仔及釗峰手上。由於On仔承諾過得獎會脫衣，他即信守承諾自行揭開衣物騷肌，露出腹肌及內褲邊，期間台下粉絲尖叫連連。

二人事後孖住受訪。當被問到演唱會會否請釗峰做嘉賓，On仔答：「嘉賓名單未諗，可能冇，到時請佢嚟睇啦，唔好辛苦佢，做兄弟結婚就會搵佢。（操肌係咪冇啖好食？）由2017年C AllStar演唱會後，我唔想辛苦嘅成果冇晒，又唔知幾時用得着（肌肉），所以都控制住自己，依家慣咗嘞，戒咗煎炸同調味，不過間中都會休息，食餐好嘅。」他又笑言元旦頒獎禮前患上感冒，但當晚得獎忍不住狂哭，眼淚沖走不少細菌，令病情減弱。

至於當時身在泰國旅行的釗峰，得獎時不敢相信，及後發現幾個「錯過來電」，才知是事實，他透露稍後會相約On仔宴請公司同事，慰勞他們整年的付出與心血。