【母愛偉大】章子怡形容脹奶之痛似酷刑

內地女星章子怡日前喺社交網報喜誕下兒子，仲話呢份係佢哋全屋嘅最美新年禮物。除咗生產之痛，相信產後媽媽要經歷另一種嘅辛苦就係生理性脹奶嘅痛，今日章子怡喺網上寫下長文講述第二次經歷呢種痛，更形容為「酷刑」：「產後53小時漲（脹）奶症狀開始出現，雙乳硬得像兩塊堅不可摧的岩石，感覺你用錘子鑿它都未必能成功，裏面的奶水需要寶寶一點一點吸出來或者擠出來，它的疼痛感覺不低於宮縮或生產。由於上一次的慘痛經歷給我留下了疤痕似的陰影，這一次我早早地就和母乳喂（餵）養老師討教，她也不厭其煩地告訴我該如何度過這一特殊“時光”。」

分享減痛方法

章子怡又話經過上一胎經驗，今次就識得點樣令痛楚減少：「餵奶前熱敷10分鐘，餵奶後冷敷20-30分鐘。通常24小時後會緩解，奶量也會愈來愈多。熱敷和餵奶時可以輕柔按摩，從乳房基底部到乳頭方向，按乳腺管走行做打圈式按摩或輕推，配合寶寶吸吮就行，不需要時間長，如果覺得疼可以暫停按摩。奶水不足需要添加配方奶粉混合餵養，這樣寶寶不會缺失營養，奶水充足時可以暫停。 」佢最後仲教大家避免食過多容易漲奶嘅食物，包括蘿蔔湯、雞湯、棒骨湯、豬蹄湯等，亦希望呢啲經驗可幫到大家。