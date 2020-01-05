4個未夠數！陳浩民唔排除再生：順其自然

藝人陳浩民帶同太太蔣麗莎和4個子女為芭蕾舞學校主持剪綵活動，4子女現場試玩空中舞，見他們玩得好投入不停自轉，而蔣麗莎就忙於為四子女拍照。問到陳浩民照顧4子女時，他坦言因返內地工作，大部時間都交由太太照顧，更深明當母親的難處：「佢係辛苦架，唔簡單，我湊一個都覺得好攰，佢好唔話得幫我生4個，仲捱4刀，養唔難，兩碗啫，教育先難，好彩有佢幫手，我一個點帶4個，好快就光頭都似，我頭髮冇乜得剩啦！」湊4個子女但太太仍keep得好好，他謂：「湊仔是最好減肥方法。」

4個仔女都錫

問到4個子女誰最活躍？陳浩民笑說：「我囉！」蔣麗莎指是兒子，可能家中只有他一個男仔，所以她都會花多點時間在他身上。3女兒可會呷醋？她謂：「又唔會，佢哋3個有一個圈子，好多嘢傾同玩。」陳浩民笑言：「即係3個女仔一個墟。（特別錫仔仔？）喺鏡頭前我個個都錫嘅！」再追個仔等兒子有伴？陳浩民稱會順其自然，是天注定，要來都歡迎。而蔣麗莎表示自己都喜歡小朋友。

留港過年

問到陳浩民近日可有工作要返武漢？他稱暫時不用，都會留在香港過新年，不過若有工作都不會刻意推掉：「我覺得食幾多，着幾多整定，唔係有疫情先要小心，任何時候都要注意個人衞生，做好自我保護嘅基本，當有新聞嘅時候就做多少少預防，洗多啲手，飲多啲水，做好基本。」