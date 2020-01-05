《丫鬟》大小姐勁倀雞　劉思希唔驚嚇走男人

前港姐劉思希（Lisa）近日在熱播中的劇集《丫鬟大聯盟》演「霍燕貞」豪放大小姐，演繹得風趣搞鬼，觀眾好評如潮。Lisa今次「處女下海」演出古裝劇，難怪她指接拍時亦有所擔心：「自己初頭覺得個樣唔係好襯古裝，但試完造型估唔到監製都覺得我好襯呢個造型，同埋今次我哋呢套係搞笑古裝劇，所以用詞方面唔使好文謅謅，咁亦都冇咁大壓力。」

當中Lisa指最難忘的場口莫過於是與對手謝東閔的戲份，皆因劇中不時要色誘他，更爆笑連場：「我記得有一場要引誘佢盪韆鞦，嗰場戲雖然喺凌晨3點拍，但我哋愈拍愈精神，因為我哋拍到全場工作人員都不停笑。嗰場劇本本來好簡單只係寫盪韆鞦，但我同東閔有好多想法想出嚟個效果更加好笑，好似加咗掃心口同掃背嘅動作，所以同佢都好有化學作用。」

談到今次角色相當豪放，而且性格刁蠻任性兼不停鬧人，她直言不怕嚇怕追求者，自言演員做好本分才是最重要：「自己冇任何包袱，因為專業演員係咩角色都要做到最盡，對自己同觀眾都要有個交代，不過媽咪初頭有啲擔心，驚影響港姐形象，但見觀眾反應好好，都戥我開心。」