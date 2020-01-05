三屍命案！明道胞兄勒斃妻兒自縊亡

台灣台北內湖山區周日（5日）驚傳三屍命案，一名男子疑殺死妻子及兒子後，在樹上自縊身亡。據台媒報道，男死者是台灣男星明道的胞兄。

事發於安泰街一處土地公廟的行人路旁，一具年約40多歲的男性屍體被發現掛在樹上，旁邊有一對年約40歲的婦人及10歲左右男童的屍體，兩人頸上有勒痕。警方初步調查發現，男子徒手勒斃妻兒後，再以繩索上吊身亡。

疑欠200萬元新台幣巨債

案中三名死者為父母及兒子關係，男死者姓林，據指死者一家並非居於附近，警方將調查案發經過及動機。多份台灣媒體報道，男死者是男星明道（原名林朝章）的兄長。警方從林男的手機社交軟件紀錄中發現，他生前曾向親友表示，因欠200萬元新台幣（約53萬港元）巨債，無力償還，又經常被人追債，曾多次表示有尋死的念頭。警方正調查詳細死因。

明道經理人回應說：「目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生甚麽狀況。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警查清真相，並且安慰家人。」

哥哥日日孭返學

明道本名林朝章，因主持旅遊節目《冒險王》走紅，是史上最年輕的金鐘獎得主。之後於2005年拍攝《王子變青蛙》，而為香港人熟悉。明道過去和哥哥手足情深，他曾透露讀幼稚園時患肌肉無力症，哥哥更每天背他上下學，令他十分感恩，而哥哥結婚時，他還一手包辦結婚開銷。明道也曾幫哥哥還債，但在2013和2016年，先後傳出明道遭兄長以其名義向外借錢，明道則表示「冤有頭，債有主」。

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