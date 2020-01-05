為事業棄愛情　施匡翹被勒令十年內唔准拍拖

新人施匡翹拍廣告入行，繼而被發掘做歌手，但入行經過就是誤打誤撞！提到公司十年內不准她拍拖，她笑言惟有寄情睇書，身為靚女的她又大爆冇人追！

入行經過似騙案

樂壇新人施匡翹（Zaina）推出第一首歌曲《初心》，勉勵大家遇到挫折時不要放棄，而另一重意思就是講述關於初戀的感覺。現年23歲，外表斯文清純靚女的她，雖然熱愛唱歌，但原來當初並未想過入行，入行經過更誤以為是騙案，她笑言：「中學大約18、19歲，有日放學搭車嗰陣，冇啦啦有兩個女士行埋嚟，話有個廣告好適合我，問我有冇興趣試鏡，我心諗唔好呃我啦，佢就叫我可以上網睇呢間公司，於是我就同媽咪上網睇，原來呢間公司係可信嘅，所以我就同媽咪上去試鏡，開始咗拍唔同品牌嘅廣告，而歌手身份就係拍咗唱歌嘅片上網之後，有人將我介紹畀依家嘅經理人識，所以就今年正式做歌手。」

兼顧學業工作

Zaina坦言家人很支持她入行，但要完成幼兒教育的學業，講到她讀到Year 3，問到邊讀書邊唱歌可難兼顧？她坦言：「初頭會嘅，因為仲未習慣，但依家慢慢愈嚟愈慣，會將空閒嘅時間，例如搭車用嚟溫書或做paperwork。（有時要走堂？）其實有架，因為有工作我都會盡量把握，所以無奈地要請假，同學知我做呢行，佢哋都好體諒，我miss咗會講番我聽。」她謂怎樣辛苦都會繼續兩邊兼顧，又笑言同學會對其藝人身份好奇：「但唔係問關於我，係問關於佢哋鍾意嘅藝人，又叫我偷影佢哋。」

靚女冇人追

而講到公司下了十年不准拍拖的命令，她笑言：「所以冇乜幻想，惟有睇書，我特別鍾意睇心理勵志嘅書，好似令個人好正面，睇完之後充滿力量。」她又謂自己喜歡成熟、樂觀、善良、孝順的人，年齡就沒甚所謂，笑言：「媽咪叫我講唔好大20年咁多，其實冇乜所謂，只要佢個人思想成熟就得，細過我都得。（媽咪聽到十年唔可以拍拖咩感覺？）佢竟然冇咩所謂，因為佢鍾意我陪佢。」

講到她外表靚女高佻，性格溫文，理應很多人追？她笑言：「其實係相反，可能因為我中學讀女校，依家讀幼兒教育又係女仔多，好難接觸到男仔，而依家做嘢都係嗰一下，未必會再聯絡，我個人又比較內斂，所以就唔係呢回事。」