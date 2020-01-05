入紙再戰紅館　許廷鏗堅持開四面台

歌手許廷鏗出席活動，講到日前於叱咤奪得男歌手銅獎及歌曲獎，他心情仍然興奮：「真係好開心，對上一次拎兩個獎已經係2013年。（兩個獎擺邊？）喺同事屋企，呢個肯定對團隊係最緊要，將成年嘅努力投注落呢隻碟度。」他大爆頒獎禮當日下午已得悉賽果，即使面對家人奪命追問都堅持封口：「佢哋係咁旁敲側擊問我，哥哥問都要忍口，到佢哋知道成績都好戥我開心，同時覺得如果我問鼎到金獎就好，我自己就平常心，咁我唔會淨係做一年，仲有進步空間。」

提到他曾表示會再戰紅館，Alfred透露正入紙申請：「希望製作一個全新嘅紅館騷，但唯一不變嘅係堅持四面台，上次做完有鋪癮，天王巨星都係開四面台成名，同觀眾拉近距離，秉承呢個前輩特色。」有上次經驗，體力應付到？他笑話：「學友哥開百幾場體力都有增無減，我頭、尾場都有睇，絕對冇藉口話冇體力。（想開幾多場？）希望可以唔止一場，目標好似學友哥開百幾場同巡迴。」並開心宣布剛收到越洋好消息指再次憑《我們與愛的距離》獲歌曲獎：「係喺加拿大嘅頒獎禮，有錄到致謝片，好開心咁遠都有Fans聽我嘅歌，想去當地開騷。」