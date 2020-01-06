曾樂彤鬧市跌膊晒長腿扮愁

英皇藝人曾樂彤日前「快閃」銅鑼灣拍MV外景，為了有更好的拍攝效果，即使當日寒冷，她仍頂硬上以跌膊衫及熱褲上陣，大晒雪白長腿，吸引不少途人圍觀。

現年25歲的曾樂彤，兩年前由YouTuber轉型加盟英皇做歌手，曾獲不少新人獎項，而有演舞台劇經驗的她，去年更參與網劇《PTU機動部隊》，其演出獲不少好評。

日前下午約6時，她現身銅鑼灣鬧市拍攝《永恆少年》的劇場版MV，雖然當日天氣稍涼，她仍以跌膊上衣襯熱褲打扮，大騷一雙長腿，相當吸睛。由於拍攝現場為行人專用區，加上正值下班時間，人來人往，難怪引來大批途人駐足圍觀。現場所見，不用埋位時，她與工作人員圍埋研究拍攝場口，期間有說有笑，可見她與拍攝團隊相處融洽。當人流開始減少，曾樂彤便正式埋位，站在街頭中央位置抬頭望向高處，之後再拍攝由街頭慢步行到街尾的鏡頭，期間演繹心事重重的戲份，十分投入，當導演叫停機時，化妝師即上前為她補妝。

攞到撥款參賽

事後曾樂彤表示：「之前同製作團隊報名參加一個由政府資助嘅《微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》比賽，我哋報咗公開組，成功撥到款，所以拍一個劇場版嘅MV，會喺一月尾、二月出街，到時會公開投票，希望有好嘅效果！」