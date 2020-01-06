張兆輝升呢股壇大亨　眾叛親離！

藝人張兆輝跟蕭正楠及姚子羚在新劇《黃金有罪》中首度合作，三人愛恨交纏， 張兆輝由無名小卒逐步成為股壇大亨，卻落得眾叛親離的下場，跟好兄弟蕭正楠反目大打出手，子羚更因他而患上抑鬱。

由張兆輝、蕭正楠及姚子羚等主演的無綫劇集《黃金有罪》將於今日（1月6日）起晚上八時三十分在翡翠台播出，故事以股市最風起雲湧的八十年代為背景，小股民追逐黃金夢，卻不知已被大鱷玩弄於股掌中。

張兆輝在劇中白手興家，賺得第一桶金，其後為勢所逼，由忠變奸，表面上是殷實商人，但骨子裏卻老謀深算，在幕後操控市場及蠱惑人心，遂成為股壇風雲人物，他跟蕭正楠（阿蕭）先友後敵，兩人更分別跟姚子羚發展戀情，三人在金錢、友情及愛情中糾纏不清。監製王心慰指張兆輝的角色有很多層次及不同面貌，非常富發揮性。

姚子羚親熱冇扭擰

張兆輝表示今次角色要演繹多面人性格：「對外係一個面口，對阿蕭又係另一面，對子羚又唔同。」張兆輝跟兩人都是首次合作，他大讚兩位後輩做足功課：「子羚個人好爽，拍親熱場口唔會扭擰，大家喺辦公室扮眉來眼去，好有默契，之後佢會對我又愛又恨，都演得好到位。」

蕭正楠打交傷肋骨

阿蕭對於有機會跟張兆輝合作大感開心：「因為睇咗好多佢嘅電影，今次終於可以合作，邊拍邊學嘢。」他稱最難忘是大結局中跟張兆輝大打出手，結果意外受傷：「我傷咗肋骨，輝哥仲即場幫我按摩，感覺好似去咗泰國咁。」劇集以八十年代為背景，阿蕭笑言造型似足老竇年輕時的相片，他細緻到連底褲都要講究：「因為嗰個年代都係着緊身褲，所以自己唔可以着孖煙囪，只能夠着三角內褲，唔係就會好難睇。」

子羚跟阿蕭在劇中是歡喜冤家，會發展出一段純純的愛，但跟張兆輝的一段情則較沉重兼愛得轟烈，甚至因他而患上抑鬱。子羚謂跟兩男都有浪漫的雨中場口，在劇中飾演「Call台妹」的她自言以前都是Call機用戶，拍攝時勾起不少回憶，非常有趣，又指在張兆輝身上獲益良多。

何遠東追女險反艇

蕭正楠、洪永城與何遠東在劇中是沙煲兄第， 三人不只齊齊追女仔，還成立股票基金務求在股票市場大撈一筆。何遠東笑言拍攝其中一幕撐艇仔追女仔的場口時差點反艇： 「因為洪永城好百厭，喺艇與艇之間走來走去，當日好凍，我哋着住夏天衫拍攝，好驚跌落水。」

為加強角色的特徵，何遠東把角色設計成漏口及長頭髮的造型以增加喜感：「監製話呢套戲比較沉重，我係負責輕鬆嗰部分，佢哋對出嚟嘅效果都好滿意。」

陳瀅洪永城 「跳樓」好難忘！

陳瀅在劇中會跟洪永城及何廣沛發展三角關係，陳瀅是模特兒，跟飾演股票經紀的洪永城屬同類人， 喜歡投機取巧搵快錢，何廣沛剛好相反，是正直不阿的廉政專員。陳瀅自言今次是首次拍攝以八十年代為背景的劇集，劇組由服裝到場景均做得十分細緻。

雖然劇集並非武打題材，但陳瀅也有動作戲份， 令她一償做打女的心願：「劇中講我演戲，話我功夫好勁，所以有打鬥場面，我好鍾意呢段戲，因為我細個學拳，好想做動作演員，今次有一小段戲畀我發揮。另一場戲我要同洪永城喺三、四層樓跳落嚟，我哋都係親身上陣要真跳，都好難忘。」

梁舜燕遺作黃智賢讚「上等人」

《黃金有罪》是資深藝人梁舜燕的遺作之一，亦是喬寶寶在無綫的告別作。梁舜燕在劇中飾演大家族的話事人，由於丈夫早逝，故手握家族財政大權，監製王心慰大讚梁舜燕本人跟角色一樣雍容華貴，演繹得入木三分，又透露拍攝時梁舜燕在同一場景中連續拍了十多日，但對方不單沒半點疲態，並把對白倒背如流，非常精靈。

黃智賢飾演梁舜燕的二仔，他最終踢走兄長成為家族決策人，他說：「非常榮幸同佢合作，係好好嘅學習對象。佢真係一個『上等人』，劇中我哋有鬧交場口，佢話自己從來未鬧過人，唔識鬧交，佢為咗演好個角色，出動好多私伙首飾拍攝，好敬業樂業。」

股壇風雲 重現80年代

新劇以八十年代股票市場為背景，當年因政治因素令股市動盪不已，成就了小撮人，卻害慘了不少小市民。泰國華僑榮木桐（張兆輝飾）因父親的悲慘遭遇，人生觀徹底扭轉。他由泰國潛逃到香港，認識到股票市場的威力，最後成功攀附富豪唐昊峰（黃智賢飾）逐步成為股壇叱咤風雲的人物，操控市場同時操控人心。

草根而正直的錢永進（蕭正楠飾）與好友莊帶喜（洪永城飾）及陸小虎（何遠東飾）各懷理想，但沒想到被股壇風浪衝擊得遍體鱗傷，同時把住在錢永進家的同屋住姊妹水敏晶（姚子羚飾）與水敏婷（陳瀅飾）捲入漩渦之中。劇中穿插多宗八十年代的股壇大事，並披露股票市場鮮為人知的財技，警醒大眾不要盲目跟風。