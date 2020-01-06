金球獎終極預測！雲妮絲維嘉奪影后無懸念

今年首個國際影視界盛事、第77屆金球獎將於香港時間今晨洛杉磯舉行。而美國權威電影雜誌《Variety》考眼光預測下今屆各項電影賽果。雜誌一致認為荷里活著名女星雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）最終會憑傳記片《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）的精彩演出而勇奪劇情組影后！

劇情組影帝方面，雜誌就睇好《婚姻故事》（Marriage Story）的阿當哉華（Adam Driver）將擊敗頂頭大熱《JOKER小丑》（Joker）的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）奪得！而劇情組最佳電影，他們就睇好《愛爾蘭人》（The Irishman）以大熱姿態奪得。

至於喜劇/歌舞片組方面，《Variety》就預測5項提名的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）會奪最佳電影。而同組影帝影后就由《我叫多麥特》（Dolemite is My Name）的愛迪梅菲（Eddie Murphy）及《別告訴她》（The Farewell）的亞裔女星Awkwafina奪得。其中中韓裔的Awkwafina更有望成為金球獎史上首位亞裔影后！

《 Variety》預測金球獎電影得獎名單：

劇情組

最佳電影：《愛爾蘭人》

最佳男主角：阿當哉華（《婚姻故事》）

最佳女主角：雲妮絲維嘉（《星夢女神：茱地嘉蘭》）

喜劇／歌舞片組

最佳電影：《從前，有個荷里活》

最佳男主角：愛迪梅菲（《我叫多麥特》）

最佳女主角：Awkwafina（《別告訴她》）

最佳導演：奉俊昊（《上流寄生族》）

最佳男配角：畢彼特（《從前，有個荷里活》）

最佳女配角：珍妮花露柏絲（《豔舞大盜》）

最佳劇本：《從前，有個荷里活》

最佳動畫：《反斗奇兵4》

最佳外語片：《上流寄生族》（韓國）

最佳原創配樂：《1917：逆戰救兵》

最佳原創歌曲：《I’m Gonna Love Me Again》（《搖滾太空人》）