金球獎終極預測！雲妮絲維嘉奪影后無懸念

今年首個國際影視界盛事、第77屆金球獎將於香港時間今晨洛杉磯舉行。而美國權威電影雜誌《Variety》考眼光預測下今屆各項電影賽果。雜誌一致認為荷里活著名女星雲妮絲維嘉(Renée Zellweger)最終會憑傳記片《星夢女神:茱地嘉蘭》(Judy)的精彩演出而勇奪劇情組影后!

劇情組影帝方面,雜誌就睇好《婚姻故事》(Marriage Story)的阿當哉華(Adam Driver)將擊敗頂頭大熱《JOKER小丑》(Joker)的華堅馮力士(Joaquin Phoenix)奪得!而劇情組最佳電影,他們就睇好《愛爾蘭人》(The Irishman)以大熱姿態奪得。

至於喜劇/歌舞片組方面,《Variety》就預測5項提名的《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time...in Hollywood)會奪最佳電影。而同組影帝影后就由《我叫多麥特》(Dolemite is My Name)的愛迪梅菲(Eddie Murphy)及《別告訴她》(The Farewell)的亞裔女星Awkwafina奪得。其中中韓裔的Awkwafina更有望成為金球獎史上首位亞裔影后!

《 Variety》預測金球獎電影得獎名單:

劇情組

最佳電影:《愛爾蘭人》

最佳男主角:阿當哉華(《婚姻故事》)

最佳女主角:雲妮絲維嘉(《星夢女神:茱地嘉蘭》)

喜劇/歌舞片組

最佳電影:《從前,有個荷里活》

最佳男主角:愛迪梅菲(《我叫多麥特》)

最佳女主角:Awkwafina(《別告訴她》)

最佳導演:奉俊昊(《上流寄生族》)

最佳男配角:畢彼特(《從前,有個荷里活》)

最佳女配角:珍妮花露柏絲(《豔舞大盜》)

最佳劇本:《從前,有個荷里活》

最佳動畫:《反斗奇兵4》

最佳外語片:《上流寄生族》(韓國)

最佳原創配樂:《1917:逆戰救兵》

最佳原創歌曲:《I’m Gonna Love Me Again》(《搖滾太空人》)