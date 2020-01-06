演唱會圓滿落幕　五月天應承歌迷唱到80歲

台灣天團五月天在桃園國際棒球場舉行的11場演唱會終落幕，最終場成員石頭表示感受特別複雜，他看到台下這麼多人一起唱跳，彷彿回到20年前：「謝謝大家容忍我們過去的胡鬧、開玩笑。」瑪莎也憶起20年前辦『第168場演唱會』，當時還要拜託大家來，甚至還要送票，怪獸心裏感傷，但仍強裝抗拒說：「節目才剛開始就如此感性，我偏不要勒。」

冠佑稱自己收穫很大，原來其中一場還當了特別嘉賓，遭團員虧：「原來是這個收穫！」冠佑說：表示：「從後面升降上來真的蠻過癮的！這種感覺一次就滿足了，很少鼓手當嘉賓。」他也提到今天女兒小玫瑰、小薔薇的同學都來了，不忘提醒：「我有請他們在我們講話的時候帶耳塞！今天講話還是無極限！」笑翻眾人。阿信則感性說道，這場演唱會從2019唱到2020年，把20年前寫過的歌、唱過的回憶呈現在大家面前，並獻唱《借問眾神明》；之後他也喊話今天是最後一場，要把這一年所儲存的力氣都用完，瑪莎丟出疑問：「可是今年才剛開始？」他才改口：「我的力氣只累積四天！」

阿信表示雖然捨不得，但日子也要前進，話鋒一轉，不忘反虧瑪莎：「大家不要看他演唱會活靈活現，在沒有演唱會的日子裏，他是一對雙胞胎的奶爸，很辛苦，換尿布手忙腳亂。」怪獸接着笑說：「演唱會就是瑪莎放風的時候。」瑪莎聽聞後，也假裝抱着柱子附和配合：「不想回家，再加一場，拜託！」惹得大家哄堂大笑。最後在唱到《憨人》，阿信謝謝大家過去20年支持，希望未來的20年、40年、60年陪他繼續唱到80幾歲。