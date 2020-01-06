東方日報C2：明道胞兄勒斃妻兒自縊亡

39歲台星明道的胞兄疑為了53萬港元債項，無力償還而尋死，他先將妻兒勒斃再上吊自縊亡，這宗三屍命案，震驚港台兩岸，與兄感情要好的明道對這宗慘案一無所知，大表震驚與難過。

台灣台北內湖山區昨日驚傳三屍命案，一名41歲林姓男子疑殺死妻子及兒子後，在樹上自縊身亡。而這名林姓男死者，原來是台灣男星明道（原名林朝章）的胞兄林明弘。

事發於當地一處土地公廟的行人路旁，林姓男子的屍體被發現掛在樹上，旁邊有一對年約40歲的婦人及10歲左右男童的屍體，兩人頸上有勒痕。據當地警方初步調查發現，男子徒手勒斃妻兒後，再以繩索上吊身亡。案中三名死者為父母及兒子關係，而死者一家並非居於案發地附近，警方將調查案發經過及動機。警方從死者的手機通話記錄中發現，他尋死前曾向親友表示因欠200萬元新台幣（約53萬港元）巨債，無力償還，又經常被人追債，曾多次有尋死的念頭。

接噩耗震驚又難過

與胞兄感情要好的明道，當然接受不到這個慘案事實，他昨晚透過經理人對外回應稱：「目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生甚麽狀況。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警查清真相，並且安慰家人。」

手足情深代兄還錢

明道之所以與兄長感情要好，皆因最難忘是讀幼稚園時，因患有無力肌肉症，兄長每天都背着他上學放學，此情銘記於心。及至他入行之時，亦抱着為兄還債之念，及後明道成名也一樣照顧對方，不單全數負責對方所有結婚支出，就連債務也一樣硬啃至少1,600萬新台幣！

當中包括2013年明道服役後回歸，林明弘開始以明道的名義借錢來炒股票，並以明道的駕駛執照及戶口簿作抵押共借650萬元新台幣（約168萬港元），債主「踩上門」到明道的首映禮追債！直至2016年，又有債主爆林明弘欠1,000萬元新台幣（約250萬港元），債主更指林明弘曾說：「我弟會處理，說會把房子拿去抵押貸款！」討債事件曝光後，明道發聲明說自己從未涉及賭和毒：「至於家人的個人行為，若有虧欠他人或社會，盼能經過法律及道德的審視後，再加以公論。每個人該替自己負責，冤有頭，債有主，則是社會公義。」

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