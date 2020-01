藝人馮盈盈早前宣布同男友鍾文浩結束4年情,並指「相處容易同住難」係分手原因,雖然有傳二人轉玩地下情,但盈盈否認仲話兩個仍然係好朋友。今日盈盈喺網上晒出一張拖篋照,並留言:「如果我可以如Ana一樣,來一場說走就走的旅行...to somewhere far far away,to anywhere she likes,to run away from all the problems」唔通佢諗住去旅行散心?原來盈盈呢張係劇集花絮照,皆因近日佢仲要為新劇《逆天奇案》開工,難怪佢話:「但現實是I chose to stay and fight for what I love(我選擇留低去爭取我所愛的。)#stayinfight#逆天奇案」總之大家都會為你打氣!