金球獎：湯漢斯獲頒成就獎大談演員之道

《第77屆金球獎》舉行，湯漢斯（Tom Hanks）獲頒Cecil B. DeMille成就獎，他由查理絲花朗（Charlize Theron）介紹出場，全場起站致敬。

湯漢斯上台時講笑會樂意幫現場人士支付洗車，他之後情緒激動，指一個男人可以有家人這樣坐在面前，是很幸福，因為他們可以忍受他連月不在家。他大談製作電影之道，指電影是一格一格拍出來，問馬田史高西斯（Martin Scorsese）與成龍也知道。他又指年青時被導演鬧完，學識做演員要準時，要背劇本，與準備好意念。

說到最後他仍然激動，他笑言是受傷風影響，他在家排練時不是這樣。

63歲美國男星湯漢斯，在奧克蘭市的天際高中就讀時加入戲劇社，大學在加州海沃德的CHABOT學院就讀兩年後，轉入沙加緬度州立大学戲劇系。後來獲導演邀請去了俄亥俄州的克里夫蘭，展開他的演出之路。

湯漢斯主演無數名作，包括《飛越未來》（Big）、《費城故事》（Philadelphia）、《緣份的天空》（Sleepless in Seattle）、《阿甘正傳》（Forrest Gump）、《太陽神13號》（Apollo 13）、《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）、《網上情緣》（You've Got Mail）、《綠里奇蹟》（Green Mile）、《劫後重生》（Cast Away）、《達文西密碼》（The da Vinci Code）等。他曾獲兩屆奧斯卡最佳男主角獎及3屆金球獎影帝，曾憑《費城故事》及《阿甘正傳》奪兩屆金球獎劇情組影男主角及奧斯卡最佳男主角。再憑《劫後重生》奪金球獎劇情組最佳男主角。他是最年輕的獲得美國電影學會的終身成就獎，當年他只有46歲。